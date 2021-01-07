Fenerbahçe Alanyaspor maçı golleri ve geniş özeti

Süper Lig'de 17. haftanın en önemli maçlarından birinde Fenerbahçe ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Aldığı üst üste galibiyetlerle moral bulan Fenerbahçe, zirve mücadelesi veren Alanyaspor'u yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Alanyaspor ise zirve mücadelesinden kopmamak için kazanma peşinde. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor'u konuk ediyor. Ülker Stadı'nda 19.00'da başlayan karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetiyor ve zorlu mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

Süper Lig'deki son iki maçında Başakşehir ve Kasımpaşa'yı mağlup eden Fenerbahçe, Alanyaspor'u da yenerek seri yakalamak istiyor. Ligde bir haftayı bay geçen Kanarya'nın 29, rakibi Alanyaspor'un ise 30 puanı bulunuyor.

Fenerbahçe: 2 - 1 :Alanyaspor (İkinci yarı oynanıyor)

87 ' Alanyaspor, Khouma Babacar ile mutlak bir gol fırsatından yararlanamıyor. Adam Bareiro'nun sağ kanattan ortaladığı topta Babacar müsait pozisyonda kafa vuruşunu yapıyor ama top kaleci Altay Bayındır'da kalıyor.

86' Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahası içinden çektiği şutta top auta çıkıyor.

84' Dimitris Pelkas'ın ceza sahası dışından çektiği şutta Marafona üzerine gelen topta hata yapmıyor ve topa sahip oluyor.

81' GOOOLL!! Alanyaspor, Khouma Babacar'ın penaltı golü ile farkı bire indiriyor! Kazanılan serbest vuruşta Giorgos Tzavellas'ın içeriye ortaladığı topta Sadık'ın Khouma Babacar'a yaptığı müdahale sonrasında hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösteriyor. Babacar kazanılan penaltı vuruşunda top ve kaleciyi ayrı köşelere gönderiyor

77' Mbwana Samatta'nın ceza sahası içinden çektiği etkisiz şutta top auta çıkıyor.

70' GOOOLL!! Fenerbahçe, Dimitris Pelkas'ın golüyle farkı ikiye çıkarıyor! Orta sahada gerçekleşen verkaç sonrasında Ozan Tufan pasını ceza sahası içerisindeki Pelkas'a aktarıyor. Pelkas çok şık bir vuruş ile topu kalecinin solundan ağlarla buluşturuyor.

67' FENERBAHÇE PENALTI KAÇIRIYOR! Giorgos Tzavellas'ın kısa kalan pası sonrasında araya giren Enner Valencia kaleci ile karşı karşıya kalıyor. Marafona'nın faulü sonrasında Halil Umut Meler penaltı noktasını gösteriyor. Enner Valencia'nın kullandığı penaltı vuruşunda Marafona soluna gelen topa güzel bir şekilde uzanarak ikinci gol şansına engel oluyor.

61' Ceza sahası içinde topla buluşan ve topu ağlarla buluşturan Mame Thiam için ofsayt bayrağı kalkıyor.

52' Sinan'dan gelen pas ile topla buluşan Dimitris Pelkas ceza sahası yayı içinden şutunu çekiyor. Pelkas'ın şutunda top savunmadan sekiyor ve kornere gidiyor.

48' Anastasios Bakasetas'ın kullandığı köşe vuruşunda kaleci Altay'ın uzaklaştıramadığı top Davidson'nun önünde kalıyor. Uygun durumda bulunan Davidson'un şutunda top auta çıkıyor ve Aytemiz Alanyaspor mutlak bir gol şansından olmuş oluyor.

45+4' Bakasetas'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Giorgos Tzavellas kafa vuruşunu yapıyor ama top kalenin üstünden auta çıkıyor.

45+3' Adam Bareiro'nun pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Efecan'ın sert şutunu Altay Bayındır güzel bir şekilde kornere çeliyor ve mutlak bir golü engellemiş oluyor.

45+2' 4'e 2 gelişen kontra atakta Mame Thiam'ın ceza sahası içi sağ çaprazından çektiği şutta top yan ağlarda kalıyor.

45+1' Anastasios Bakasetas'ın ceza sahası dışından çektiği şutta top kaleci Altay'ın üstüne gidiyor.

45' Bakesetas ile verkaça giren Davidson rakiplerinden çok şık bir şekilde sıyrıldıktan sonra kaleyi cepheden gören bir açıdan şutunu çekiyor ama top Sadık'tan geri dönüyor.

40' Davidson'un ceza sahası dışından çektiği şutta top auta çıkıyor.

35' Enner Valencia'ın altı pas içine doğru sert gönderdiği topa Fenerbahçeli hiç bir oyuncu dokunamıyor ve top auta çıkıyor.

34' Kazanılan köşe vuruşunda Caner Erkin direkt olarak topu kaleye gönderiyor ve Marafona yumruklarıyla topu ceza sahası dışına uzaklaştırıyor.

33' Dimitris Pelkas'ın pasıyla ceza sahası yayı civarında topla buluşan Mame Thiam'ın şutunda top savunmadan geri dönüyor.

26' Juanfran'ın sağ kanat aut çizgisine yakın noktadan ceza sahasına tehlikeli kestiği topta Adam Bareiro kafa vuruşunu yapamıyor ve mutlak bir gol şansını kaçırmış oluyor.

23' Sinan Gümüş'ün sol kanattan ortaladığı topta arka direkte yükselen Enner Valencia'nın kafa vuruşunda top Marafona'da kalıyor.

19' Savunmanın arkasına sarkan ve topla buluşan Mame Thiam kaleci ile karşı karşıya kalıp topu ağlara gönderiyor ama daha öncesinde kalkan ofsayt bayrağı ile gol iptal oluyor.

12' GOOOLL!! Fenerbahçe, Sinan Gümüş'ün golü ile öne geçiyor! Sol kanatta Ozan Tufan'ın kafayla indirdiği top Sinan Gümüş'ün önünde kalıyor. Sinan rakibini ekarte ettikten sonra ceza sahası sol çaprazından çok güzel bir vuruş yapıyor ve top filelerle buluşuyor.

9' Efecan Karaca'nın uzak mesafeden çektiği şutta top auta çıkıyor.

8' Bakasetas'ın ceza sahası sol çaprazından çektiği şutta top savunmadan sekiyor ve Altay Bayındır'ın ellerinde kalıyor.

4' Adam Bareiro'nun ceza sahası yayının hemen dışından çektiği sert şutta top Sadık'tan geri dönüyor.

Stat: Ülker

Hakem: Halil Umut Meler

Saat: 19.00

Yayın: beIN Sports 1

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Ozan Tufan, Luiz Gustavo, Sinan Gümüş, Dimitris Pelkas, Enner Valencia, Mame Thiam

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Steven Caulker, Giorgos Tzavellas, Francois Moubandje, Manolis Siopis, Berkan Kutlu, Efecan Karaca, Anastasios Bakasetas, Davidson, Adam Bareiro