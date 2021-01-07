Borsa İstanbul 7 Ocak Perşembe gününü rekorlar kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,12 artışla günü 1.522,24 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken; 1.522,70 puanla da rekor seviyeyi gördü.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 16,82 puan artarken; toplam işlem hacmi 34 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,95 ve holding endeksi yüzde 1,19 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,56 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise yüzde 0,83 ile orman, kağıt, basım oldu.

Gün boyunca alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, gördüğü en yüksek seviyeyi 1.522,70 puana taşıdı.