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Joe Biden, Kongre binasını basan göstericilere terörist dedi

Seçilmiş ABD Başkanı Joe Biden, dün başkent Washington DC'deki Kongre binasının Başkan Donald Trump yanlılarınca basılmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

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Dünkü hadiseleri "ABD tarihinin en karanlık günlerinden biri" olarak nitelendiren Biden, Trump'ı retorikle şiddeti kışkırtmak ve demokrasinin altını oymakla itham etti. Biden, Kongre binasını basanlar için "yerli teröristler" ifadesini kullandı.

46'ncı ABD Başkanı olarak 20 Ocak'ta Beyaz Saray'a çıkacak olan Joe Biden, Trump'ı Amerikan seçmenlerinin seslerini kısmak için bir çeteyi kullanmaya çalışmakla suçladı. Delaware'deki basın toplantısında Biden, "ABD Başkanları hukukun üstünde değildir" ifadesini kullandı.

Joe Biden, Kongre saldırısına güvenlik güçlerince verilen yanıtın Black Lives Matter (Siyahların Hayatı Önemlidir) eylemlerine verilen yanıtla kıyaslandığında, adaletin eşit hayata geçirilmesine yönelik açık bir başarısızlık olduğunu vurguladı. Biden, Kongre baskına katılanların büyük çoğunlukla beyaz olduğunu belirtti ve polisin ırkları yüzünden onlara saldırgan bir muamelede bulunmadığının altını çizdi.

Biden, "Hiç kimse bana, dünküler Siyahların Hayatı Önemlidir göstericilerinden bir grup olsaydı, onlara dün Kongre'yi basan haydutlardan çok farklı davranılırdı diyemez" ifadesini kullandı.

Biden'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Trump, Yüksek Mahkeme'de 9 yargıca ihtiyacı olacağını düşünüyordu. Çünkü daha seçim başlamadan seçimin mahkemede biteceğini düşünüyordu ama yargıçlar hukuka ve anayasaya uygun davrandığı için buna çok şaşırdı.

Protestocu değil yerli terörist
Onlar protestocu değil yerli teröristti. Trump demokrasimize zarar verdi. Bizim demokraside başkan, hiçbir şekilde 'kral' değildir. Demokrasimizin üç eşit ve bağımsız kolu vardır ve Başkan kesinlikle kanunların üzerinde değildir. Bu olay demokratik kurumlarımızın güçlendirilmesini ve ABD'de eşitlik prensibinin güçlendirilmesi gerektiğini gösterdi. Ancak bunları yapmak için politize edilmiş Adalet Bakanlığı etkin olmayacaktır.

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