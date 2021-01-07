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Mevlüt Çavuşoğlu: ABD’deki olaylar endişe verici

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'deki kanlı Kongre baskınına ilişkin açıklama yaparak, “Dünyanın tamamı için endişe verici” dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Portekiz Dışişleri Bakanı Silva ile ortak basın toplantısı düzenledi. ABD'deki kanlı Kongre baskınına ilişkin açıklama yapan Çavuşoğlu "Avrupa ve dünyanın tamamı için endişe verici" dedi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Azerbaycan açıklaması
Biz Azerbaycan'ı tek bir millet 2 devlet olduğumuz için değil, Azerbaycan hukuki olarak haklı olduğu için destekledik. Azerbaycan toprakları 30 yıldır işgal altında. Minsk grubu bu sorunu çözemedi. Ermenistan, Azerbaycan topraklarına saldırı düzenledi. Ve Azerbaycan topraklarını savunarak bu savaşı kazandı. Bizden çok destek duymadılar çünkü kazanabilecek güçleri yerindeydi. Biz her türlü desteği vermeye hazırdık. Biz ortak gözlem merkezini kurma aşamasındayız. Bu gözetim merkezlerinin temel amacı barış ateşkesini izlemek olacak. Herhangi bir ihlal varsa bunu gözlemlememiz söz konusu. Her seferinde bu ateşkesin çabaları Ermenistan tarafından ihlal edildi. Umarım Ermenistan tarafından bu ateşkes bir kez daha ihlal edilmez.

ABD'deki olaylar
Çavuşoğlu "Avrupa ve dünyanın tamamı için endişe verici" ifadelerini kullandı.

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