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HABER /  DÜNYA

Almanya'da dikkat çeken farkındalık projesi fırtınaya Türk ismi verildi

ALMANYA'da meteorolojik olaylara artık yabancı isimler de verilecek. Bu kapsamda 2021'de kar getiren yılın ilk alçak basınç cephesine "Ahmet" ismi verildi.

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Yabancı düşmanlığının tırmanışa geçtiği Almanya'da anlamlı bir proje başlatıldı. Irkçılıkla mücadele eden "Yeni Alman Medyacılar" adlı kuruluş bu yıl ülkede gerçekleşecek önemli hava olaylarının telif haklarını satın aldı.

Alman Meteoroloji Dairesinden satın alınan 14 alçak ve yüksek basınç cephelerine, ülkede yaygın olan Ahmet, Cemal, Goran, Dimitrios gibi yabancı isimler verildi.

Bu kapsamda yılın kar getiren ilk alçak basınç cephesinin adı "Ahmet" oldu.

2-3 TL arasında satılıyor
Proje ile Almanya'daki kimlik çeşitliliğinin topluma daha iyi yansıtılması amaçlanıyor. Alman Meteoroloji Dairesi, isim haklarını 2 ile 3 bin TL arasında satıyor.

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