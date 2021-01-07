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Isparta'da alacak verecek kavgası kanlı bitti! 1 kişi öldü

ISPARTA’nın Yalvaç ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

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Olay sabah saatlerinde Leblebiler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, su tesisatçılığı yapan Fatih Metin ile daha önce yanında çalıştırdığı İ.A. arasında alacak verecek meselesi yüzünden sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, İ.A. üzerindeki bıçağı çıkartarak Fatih Metin’i göğüs kısmından bıçakladı. Olayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Metin, olay yerinde hayatını kaybetti.Olay sonrası polis İ.A.’yı gözaltına aldı.

Mehteran Takımı'nda da görev alıyordu
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Öte yandan, bıçaklanarak öldürülen Fatih Metin'in Yalvaç Mehteran Takımı'nda da görev aldığı öğrenildi.

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