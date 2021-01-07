Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Barış Pınarı bölgesinde 8 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Barış Pınarı bölgesinde 8 terörist daha komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı koordinesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri Barış Pınarı bölgesinde terör örgütü PKK'ya göz açtırmıyor. Dün Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirilmişti. Bugün de o grup içerisinde yer alan 8 terörist daha bölgeden kaçmaya çalışırken etkisiz hale getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristi dün etkisiz hale getirmişti. Bölgeden kaçmaya çalışan 8 PKK/YPG'li teröristi daha takip eden komandolarımız, teröristleri saklandıkları tünelde etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

Bakanlığın resmi hesabından yapılan paylaşım: