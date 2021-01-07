Fatih Altaylı çok konuşulacak ifadeler: Trump yargılanacak ve hapse girecek

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, ABD'de Trump destekçilerinin Kongre binasını işgal etmesi sonrası çıkan olayları değerlendirdi. Altaylı, "Trump, büyük bir olasılıkla yargılanacak, muhtemelen de hapse girecektir" düşüncesini dile getirdi.

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Habertürk yazarı Fatih Altaylı, 'En zayıf rejim olarak demokrasi' başlığıyla yayımlanan yazısında ABD'de Trump destekçilerinin Kongre binasına baskın düzenlediği olayları değerlendirdi. 'ABD açısından tehlike henüz geçmiş değildir' diyen Altaylı, Trump için "büyük bir olasılıkla yargılanacak, muhtemelen de hapse girecektir." ifadelerini kullandı. Altaylı, Anadolu Ajansı'nın (AA) konuya dair haberini de 'hınzır intikam' olarak niteledi.

"Beklenmeyen bir şey değildi"

Yaşananlar için "Beklenmeyen bir şey değildi" diyen Altaylı, bu olasılığa hem köşe yazılarında hem de ABD seçimleri gecesi televizyonda yaptığı programda değindiğini, ancak Trump'ın son noktada böyle bir şeye kalkışmayacağını düşündüğünü söyledi.

"Çünkü Trump, hayatını siyasete adamış, bir ideolojiye bağlı biri olmadığı gibi, hayli zengin, bu zenginliğin getirdiği nimetlerden faydalanmayı seven oportünist ve makyavelist bir Amerikalıydı" diyen Altaylı, şöyle devam etti:

''Havlar havlar ama ısırmayacaktır' diye umuyordum"

Evet bir zorba tarafı vardı ama yaşamının geri kalan bölümünü hapiste geçirmesine neden olma olasılığı yüksek böylesi bir darbe girişimini yapacak kadar ileri gidecek bir 'siyasi kişilik' olarak görünmüyordu. O yüzden de 'Havlar havlar ama ısırmayacaktır' diye umuyordum. Ancak taraftarlarının 'bilinçsizlik' düzeyini tahmin edememiş olmalı ki, dün ABD 'şimdilik' de olsa 'Direkten döndü.' Trump, dün kendi başlattığı hareketin öncelikle siyasi çevresini hızla boşalttığını ve kendisini de belirsiz bir sona sürüklediğini görünce çark etti.

Ancak yine de büyük bir olasılıkla yargılanacak, muhtemelen de hapse girecektir. 4 kişinin ölümünden sorumlu tutulması büyük bir olasılıktır.

Gecenin ve bir bütün olarak Trump’ın dünyaya gösterdiği şey 'demokrasilerin' zorba liderler ve demokrasiyi içselleştirmemiş güruhlar karşısında aslında ne kadar 'zayıf' ne kadar 'kırılgan' ve ne denli 'korumasız' rejimler olduğu oldu.

'ABD açısından da tehlike henüz geçmiş değil'

Trump benzeri zorbalar, demokrasilerde ya da demokrasiyi andıran rejimlerde başa geçtikleri anda, o rejimi kuranların ya da sürdürenlerin asla tahmin edemeyecekleri rejimi asla hayal dahi edilemeyecek noktalara sürükleyebiliyorlar. Böyle liderlerle siyasi partiler de içlerindeki makul çoğunluğun değil, azgın azınlığın kontrol ettiği yapılar haline hızla dönüşebiliyorlar. Tüm demokrasileri yakın gelecekte bekleyen tehlike budur. Avrupa’da da yükselen ırkçılık ve egemen olan cehalet ve kalitesizlik sonunda benzer tablolar görme ihtimalimiz uzak değildir. ABD açısından da tehlike henüz geçmiş değildir.

'AA'dan hınzır intikam'

Altaylı, yazısının devamında Anadolu Ajansı’nın olaylara ilişkin geçtiği habere değinerek, şunları yazdı: Gecenin en neşeli, Türkiye açısından en keyifli anı, Anadolu Ajansı’nın İngilizce olarak geçtiği 'Türkiye bu politik krizi aşmak için tarafları itidale ve sağduyuya davet ediyor' şeklindeki açıklamaydı. Biz güldük, Amerikalılar bozuldular.

'Halimize bak Türkiye’den demokrasi ve kriz tavsiyesi alacak hale düştük' dediler. Tabii Amerikalıların bilmedikleri bu mesajın aslıda bir 'intikam' mesajı olduğuydu.

15 Temmuz darbe girişimi gecesi ABD’nin 3 saate yakın bir süre doğru düzgün bir açıklama yapmamasının ve en sonunda yapmak zorunda kaldığı açıklamada da darbe karşıtı olduğunu belirten tek bir kelam etmemesinin intikamıydı.