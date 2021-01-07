Gana Parlamentosu'nda olay anlar! Kadın vekil erkek vekilin kucağına oturdu

GANA Parlamentosu olay görüntülere sahne oldu. Koltuk tartışması nedeniyle yaşanan gerginlik sırasında kadın vekil tepki olarak erkek vekilin kucağına oturdu. Kadın vekilin tepkisi sosyal medya yarattı.

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Gana Parlamentosu'nda, Ulusal Demokratik Kongre ve Yeni Vatansever Parti arasında yaşanan Meclis Başkanlığı seçiminde gergin anlar yaşandı.

Parlamentoda partilerin oturacağı yerlerle ilgili tartışma çıktı.

Erkek vekilin kucağına oturdu

Geleneksel bir kıyafet tercih eden vekil Ursula Owusu-Ekuful ise bunun üzerine vekil Kwabena Mintah Akandoh'un kucağına oturdu.

"Bir anda oturdu, hiçbir şey söylemedim''

Olayla ilgili yerel bir haber ajansına konuşan Akandoh, "Cletus Avoka tuvalete gidince, Ursula, Avoka'nın yerini aldı. Onu kalkması için ikna etmeye çalıştık, ancak kabul etmedi. Ursula koltuktan kalktığında ben yerine oturdum. Geri geldiğinde bir anda kucağıma oturdu. Hiçbir şey söylemedi, ben de hiçbir şey söylemedim." ifadelerini kullandı.