BIST 1.514
DOLAR 7,33
EURO 9,01
ALTIN 451,32
HABER /  DÜNYA

Gana Parlamentosu'nda olay anlar! Kadın vekil erkek vekilin kucağına oturdu

GANA Parlamentosu olay görüntülere sahne oldu. Koltuk tartışması nedeniyle yaşanan gerginlik sırasında kadın vekil tepki olarak erkek vekilin kucağına oturdu. Kadın vekilin tepkisi sosyal medya yarattı.

Abone ol

Gana Parlamentosu'nda, Ulusal Demokratik Kongre ve Yeni Vatansever Parti arasında yaşanan Meclis Başkanlığı seçiminde gergin anlar yaşandı.

Parlamentoda partilerin oturacağı yerlerle ilgili tartışma çıktı.

Erkek vekilin kucağına oturdu
Geleneksel bir kıyafet tercih eden vekil Ursula Owusu-Ekuful ise bunun üzerine vekil Kwabena Mintah Akandoh'un kucağına oturdu.

"Bir anda oturdu, hiçbir şey söylemedim''
Olayla ilgili yerel bir haber ajansına konuşan Akandoh, "Cletus Avoka tuvalete gidince, Ursula, Avoka'nın yerini aldı. Onu kalkması için ikna etmeye çalıştık, ancak kabul etmedi. Ursula koltuktan kalktığında ben yerine oturdum. Geri geldiğinde bir anda kucağıma oturdu. Hiçbir şey söylemedi, ben de hiçbir şey söylemedim." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Isparta'da iki kez müebbet hapsi isteniyordu serbest kaldı! Karar sonrası aileler tartıştı
Beşiktaş'ta Mirin ile yollar ayrılıyor
Sinop'ta 8’inci kattan düşüp ölen eşinin başında gözyaşı döktü
Aleyna Kalaycıoğlu kimdir kaç yaşında Survivor 2021 Aleyna mesleği nedir?
Ordu'da kolonya içen 3 çocuk babası bir kişi hayatını kaybetti
Dip yapan altının yeni rotası ne olacak? Teknik analist Şatıroğlu 'ben demiştim' deyip açıkladı
Sinop'ta eşinin başından ayrılmadı! Gözyaşlarına boğuldu
Antalya'da 15 hanenin bulunduğu mahalle karantinaya alındı
Esenler'de 12 yaşındaki çocuğu kaçırıp 8 bin dolar fidye istediler
15 Tatil ne zaman başlıyor kaç gün sürecek MEB duyurdu
Yorumlar