Isparta'da iki kez müebbet hapsi isteniyordu serbest kaldı! Karar sonrası aileler tartıştı

ISPARTA'da yaklaşık 3,5 yıldır kayıp olan Zehra Çaycı (24) ve Korhan Taştekin'i (34) öldürdüğü iddiasıyla 2 kez ömür boyu hapsi istenen Ali Aydıner (39), tutuklu yargılandığı davada delil yetersizliğinden beraat etti. Karar sonrası tarafların aileleri arasında tartışma çıktı araya polis girdi.

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Isparta'da iplik fabrikasında çalışan 3 çocuk babası Korhan Taştekin ile aynı iş yerinde çalışan 2 çocuk annesi Zehra Çaycı, 10 Ağustos 2017 tarihinde ortadan kayboldu. Çaycı ve Taştekin'in öldürülmüş olma ihtimaline karşı Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Çaycı ve Taştekin'in en son Ali Aydıner'e ait besihanede görüldüğü öne sürüldü. Polis, Zehra Çaycı ve Korhan Taştekin'in arkadaşı olan 'Besici Ali' lakabıyla bilinen Ali Aydıner'i 2018 yılının mayıs ayında gözaltına aldı.

2 kez ömür boyu hapisle dava açıldı Tutuklanan Aydıner hakkında, 'kasten adam öldürme' suçundan 2 kez ömür boyu hapis cezası istemi ile Isparta 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Karar için 10 dakikalık ara verildi Davanın karar duruşması, bugün Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya kayıp Korhan Taştekin ile Zehra Çaycı'nın yakınları ile sanık Ali Aydıner'in yakınları katıldı. Sanık Ali Aydıner ise SEGBİS aracılığı ile duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden katıldı. Geçen celsede kayıp Zehra Çaycı'nın olaydan sonra bir gazinoda görüldüğü yönünde iddiada bulunan tanık Ahmet Karakoyun, SEGBİS aracılığı ile Yalvaç Adliyesi'nden duruşmada dinlendi. Mahkeme heyeti tanığın dinlenmesinden sonra karar için duruşmaya 10 dakika ara verdi.

"Somut delil olmaması" gerekçe gösterildi Verilen aranın ardından mahkeme başkanı kararı tarafların yüzüne karşı açıkladı. Kararda olayla ilgili elde somut bir delil olmadığı, bu nedenle sanığın üzerine atılı suçlardan beraatine ve dolayısıyla tahliyesine karar verildiğini açıkladı.

Duruşmadan sonra taraflar tartıştı Kararın açıklanmasının ardından Ali Aydıner'in annesi Alime Aydıner ile ablası İlkay Kırmızıgül avukatlarıyla adliye bahçesinde mutluluk gözyaşı dökerken, kayıp Korhan Taştekin'in eski eşi Özlem Singeç, kendilerine yönelik tehdit ve hakaretlerde bulununca taraflar birbirinin üzerine yürüdü. Kavganın büyümesini Özlem Singeç'in babası Ali Singeç ile polisler önledi. Bir süre bağıran taraflar daha sonra birbirlerinden uzaklaştırıldı. O anlar kameralara yansıdı.

Avukat: Mayıs 2018'den beri tutuklu kaldığı için tazminat davası açacağız Duruşmadan sonra kararı değerlendiren sanık Ali Aydıner'in avukatı Gökhan Çetinkaya, "Mahkeme heyeti usule uygun olarak elde somut delil olmadığı ve suçlayıcı unsur bulunmamasından ötürü müvekkilim hakkında beraat kararı verdi. Bu beklediğimiz bir karardı. Tabii yargı süreci devam ediyor. İstinaf mahkemesi, belki ardından Yargıtay safhası olacak. Biz bu süreci yakından takip edeceğiz. Müvekkilim tahliye edilecek ve Mayıs 2018'den bu yana cezaevinde tutuklu kaldığı için ayrıca mahkeme maddi manevi tazminata hükmedecek" dedi.

"Suçsuz olduğunu biliyorduk" Ali Aydıner'in ablası İlkay Kırmızıgül de, "Ben baştan beri söylüyorum. Benim kardeşim masum. Adalete ve Türk hakimlerine güveniyorduk. Adalet tecelli ettiği için çok mutluyum. Şu an konuşacak söz bulamıyorum" diye konuştu.

"Benim çocuğum masum" Anne Alime Aydıner ise, "Çocuğum kimseyi öldürmez, o suçsuz diye baştan beri söyledim. Benim çocuğum suçsuz dedim. Bugün bu yönde karar çıkmasına çok sevindim" derken, Özlem Singeç, "Sen nasıl annesin?" sözüyle kendisine sataştı. Anne Aydıner bunun üzerine; "Gelip durduk yerde kendisi laf attı. Ben nasıl anneymişim? Sen kendi anneliğine bak diye cevap verdim. Benim çocuğum masum" sözleriyle yanıt verdi.

Hala bir iz yok: Öte yandan kayıp Zehra Çaycı ve Korhan Taştekin'in izlerine ise bugüne kadar rastlanamadı.