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Beşiktaş'ta Mirin ile yollar ayrılıyor

Beşiktaş, Nicolas Isimat-Mirin ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fransız futbolcuyu için siyah beyazlılar ile görüşmelere başladı.

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Süper Lig'de lider Beşiktaş'ta bu sezon başında kadro dışı bırakılan Isimat-Mirin'e Büyükşehir Belediye Erzurumspor talip oldu. Mavi beyazlı ekip, 29 yaşındaki stoperi ilk aşamada sezon sonun kadar kiralak istiyor. Mirin'in teklifi kabul etmesi halinde siyah beyazlılar transfere onay verecek.

Beşiktaş'ın 2019 Ocak ayında PSV Eindhoven'den 350 bin euro bedeli kadrouanda kattığı Fransız oyuncu, siyah beyazlı takımla 14 maça çıktı.

Geçen sezon Fransa'nın Toulouse takımında kiralık olarak forma giyen Isimat-Mirin, bu sezon teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda kadro dışı bırakıldı. 29 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş ile 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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