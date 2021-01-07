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Mandzukic'in Beşiktaş'tan ne kadar istediği belli oldu

Beşiktaş'ın transferdeki ilk hedefi olan Mario Mandzukic'in siyah beyazlı kulüpten talebi ortaya çıktı. Hırvat forvet, Beşiktaş'tan 1.5 yıl sözleşme ve 6 milyon Euro istedi.

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Siyah beyazlılar yıldız futbolcuyu devre arasında kadrosuna katmak istiyor. Görüşmeler sürüyor. Beşiktaş, Mandzukic'e bu sezon sonuna kadar sözleşme ve 1 milyon euro teklif etti. Hırvat futbolcu, ise 1 buçuk yıllık anlaşma ve toplam 6 milyon euro istiyor.

Mandzukic'in hali hazırda sözleşmeli olduğu bir kulüp yok. 34 yaşındaki futbolcu görüşmelerde bonservis bedeli ödenmeyeceğini vurguladı.

Beşiktaş yönetimi ise takım içindeki maaş dengesini bozmak istemiyor. Mario Mandzukic, siyah beyazlı takımın şartlarını kabul etmesi halinde transfer gerçekleşecek. Aksi taktirde Beşiktaş yönetimi transferden vazgeçecek.

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