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Milli sporcuların bulunduğu minibüse TIR çarptı! Öncü kardeşler yaralı kurtuldu

Anadolu Ajansı

Milli motosikletçiler Can ve Deniz Öncü kardeşler trafik kazası geçirdi. Sporcuları taşıyan minibüse TIR'ın çarpması sonucu Can Öncü hastanede tedavi altına alındı.

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Sakarya'da Mehmet Ali K. idaresindeki TIR, Anadolu Otoyolu Akyazı kavşağında Öncü kardeşlerin bulunduğu Murathan U. yönetimindeki minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle 17 yaşındaki Can Öncü'nün vücudunda kırıklar oluştu.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Akyazı İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Can Öncü, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kenan Sofuoğlu hastanede sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı                    Öncü kardeşlerin, antrenman yapmak için Akyazı'daki Kenan Sofuoğlu Pisti'ne gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. Kazayı haber alan AK Parti Sakarya Milletvekili ve eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu ile milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, hastaneye giderek Öncü kardeşlerin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

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