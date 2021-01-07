Başına isabet eden yorgun mermiyle öldü! Büşra Konyar gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
TOKAT'ın Erbaa ilçesinde alışverişten dönerken başına yorgun mermi isabet eden Hanife Büşra Konyar (17), gözyaşları arasında toprağa verildi. Ablası Esma Konyar, "Bizi birbirimizden ayırmayın" diye feryat etti.
Nakşiye ve İbrahim Konyar çiftinin 3 çocuğundan Hanife Büşra Konyar, alışverişten eve dönerken, kuzeni Şevval Keskin ile yürüdüğü sırada kaldırımda aniden düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Konyar'ın başına yorgun mermi isabet ettiği ortaya çıktı. Ağır yaralanan Konyar, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım servisinde 6 gündür tedavi gören Konyar, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Konyar'ın cansız bedeni otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere Erbaa ilçesine getirildi. Büşra'nın cenazesi helallik alınması için Mimar Sinan Mahallesindeki baba ocağında getirildi.
Burada Büşra'nın anne- babası ile ablası Esma Konyar büyük üzüntü yaşadı.
Büşra'nın ablası Esma Konyar helallik alınmasının ardından cenaze kaldırılırken "Bizi birbirimizden ayırmayın" diye feryat ederek gözyaşı döktü. Büşra'nın cenazesi daha sonra Şehir Mezarlığı'na getirildi.