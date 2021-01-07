Başına isabet eden yorgun mermiyle öldü! Büşra Konyar gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Nakşiye ve İbrahim Konyar çiftinin 3 çocuğundan Hanife Büşra Konyar, alışverişten eve dönerken, kuzeni Şevval Keskin ile yürüdüğü sırada kaldırımda aniden düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Konyar'ın başına yorgun mermi isabet ettiği ortaya çıktı. Ağır yaralanan Konyar, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım servisinde 6 gündür tedavi gören Konyar, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.