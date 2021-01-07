BIST 1.522
DOLAR 7,35
EURO 9,03
ALTIN 452,61
HABER /  YEREL

Bilecik'teki uyuşturucu operasyonunda biri avukat 6 kişi tutuklandı

BİLECİK'in Osmaneli ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda aralarında bir avukatın da bulunduğu 8 şüpheli, gözaltına alındı. Adliyeye tekerlekli sandalyeyle götürülen avukat ile 5 şüpheli tutuklandı.

Abone ol

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Bilecik Barosu’na kayıtlı avukat K.E. ile T.D., H.Ö., E.U., Y.H., F.H., Ö.B. ve N.K adlı şüpheliler gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda ise 32,66 gram metamfetamin, 9,64 gram esrar, 4,80 gram bonzai, 1 ecstacy hap, 1 sentetik hap, 1 tabanca, 49 tabanca fişeği, 17 uyuşturucu düzeneği, 3 alüminyum rulo ve 1 pürmüz ele geçirildi.

Şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Avukat K.E. adliyeye, tekerlekli sandalyeye getirildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden avukat K.E ile T.D., H.Ö., Y.H., Ö.B. ve E.U. tutuklandı. F.H. ve N.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.  

ÖNCEKİ HABERLER
Hanzade Ofluoğlu kimdir kaç yaşında kiminle evli eşi kim?
İstenmeyen ticari SMS ve aramaları engelleyen sistem devrede bakanlık ayrıntıları açıkladı
Moderna CEO’su açıkladı! Korona aşısı ne kadar koruyacak?
Medipol Başakşehir'den transfer açıklaması
Süleyman Soylu'dan, 'Boğaziçi'nde yeni bir Gezi çıkarma kapasiteleri var mı?' sorusuna olay yanıt
Bakan Abdülhamit Gül yazı işleri ve idari işler müdürleriyle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u kabul etti
Türkiye'ye Amerika'dan dijital vergiler için misilleme uyarısı
Fatih Altaylı çok konuşulacak ifadeler: Trump yargılanacak ve hapse girecek
Antalya'dan yürek dağlayan kareler! Yaşlı adam gözyaşlarına boğuldu
Yorumlar