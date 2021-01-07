Cumhurbaşkanı Erdoğan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u Beştepe'de kabul etti. İkilin Mesut Özil'in transferi üzerinde yoğunlaştığı öğrenildi.

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Son iki gündür MHP Lideri Devlet Bahçeli ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün sürpriz bir konuğu vardı.

Son dakika gelişmesine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u Beştepe'de kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Erdoğan ve Ali Koç ne konuştu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ali Koç'un son iki gündür spor kamuoyunu meşgul eden gerçekleşmesi an meselesi olan Mesut Özil'in transferiyle ilgili konuştukları öğrenildi. Erdoğan ayrıca Ali Koç'a Mesut Özil transferinin son durumunu sordu. Bilindiği gibi Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transfer olması halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a komşu olacak.

Türk futbolunu masaya yatırdılar

İkilinin ayrıca Türk futbolunun içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıları masaya yatırdığı gelen bilgiler arasında.