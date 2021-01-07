Türkiye'ye Amerika'dan dijital vergiler için misilleme uyarısı

AMERİKA Birleşik Devleti'ndeki yetkililer Hindistan, İtalya ve Türkiye tarafından uygulamaya konulan dijital vergilerin adil olmadığını belirtti. Amerikan yetkililer, aynı şekilde karşılık verme hakkına sahip olduklarını da açıkladı.

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ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), Google, Facebook, Apple gibi bazı ABD merkezli şirketlere uygulanan dijital hizmet vergilerinin ayrımcılık oluşturduğunu ve uluslararası vergi ilkelerine aykırı olduğunu vurgulayarak bu durumun misillemenin önünü açtığını ifade etti. Şu anda net önlemler alınmadığının altını çizen USTR "mevcut tüm seçenekleri değerlendirmeye devam edeceğini" açıkladı. USTR raporunda Hindistan, İtalya ve Türkiye'nin uyguladığı vergilerin "gelirden ziyade şirket kazancına uygulanması, sınır ötesi uygulama ve vergi kesinliği sağlayamaması da dahil olmak üzere" uluslararası vergilendirme ilkelerine aykırı olduğu için "makul bir vergilendirme yöntemi olmadığını" belirtildi.

USTR'ın Haziran 2020'de başlattığı incelemede söz konusu üç ülkeye ilave olarak Avusturya, Brezilya, Çek Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Endonezya, İspanya ve Birleşik Krallık'ın uyguladığı vergiler araştırıldı.

Kurumun yakında araştırmanın kapsamlı sonuçlarını açıklaması bekleniyor.

Türkiye'den yüzde 7,5'lik dijital vergi

Türkiye'de elde edilen hasılatı 20 milyon TL'den ve dünya genelinde elde edilen hasılatı 750 milyon euro veya muadili yabancı para karşılığı TL'den fazla olanlar, 1 Mart'tan itibaren yüzde 7,5 oranında dijital hizmet vergisi mükellefi oldular.

Uygulamaya göre Türkiye'de Facebook ve Twitter gibi devlerin bu vergiyi ödemiş olması gerekiyor.

ABD'den Fransa ve Almanya'ya misilleme

Öte yandan ABD yönetimi, uzun süredir devam eden Boeing-Airbus anlaşmazlığı nedeniyle, aralarında uçak parçaları, Fransa ve Almanya menşeli alkollü içkilerin olduğu bazı Avrupa Birliği (AB) ürünlerine yönelik gümrük vergilerini artırdı.

AB'nin havacılık şirketi Boeing'e sağlanan desteklemelerden ötürü ABD ürünlerine 4 milyar dolarlık gümrük vergisi uygulama kararına misilleme geldi.

ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), AB'den ithal edilen uçak parçaları, Fransa ve Almanya menşeli şaraplar ile konyaklara yönelik gümrük vergilerinde düzenlemeye gittiğini açıklamıştı.