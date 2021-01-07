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İzmir'de ortalık savaş alanına döndü! Deprem enkazını paylaşamadılar

İZMİR'de 2 ay önce meydana gelen depremde enkazdan çıkan demirleri paylaşamayan iki grup taş ve sopalarla birbirine girdi.

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İzmir’de, 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen depremde Bornova ilçesi Ankara Caddesi üzerindeki bir bina ağır hasar aldı ve kararın ardından yıkıldı. Enkaz başında ise demirleri toplamak isteyen hurdacılar arasında anlaşmazlık çıktı. Hurdacılar arasındaki tartışma biranda kavgaya dönüştü. Demirleri kimin toplayacağı konusunda anlaşamayan hurdacılar, taş ve sopalarla birbirlerine saldırdı.

Kavgada 2 kişi kafasından taşla yaralandı, çevrede park halinde bulunan 5 araç ise atılan taşlarla hasar aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı güçlükle sonlandırdı. Olayın ardından kavganın yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde birbirlerine taş ve sopalarla saldıran grubun kavgası, adeta meydan muharebesini andırdı.


Taş ve sopalarla birbirlerine saldırdılar
İzmir’de, 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen depremde Bornova ilçesi Ankara Caddesi üzerindeki bir bina ağır hasar aldı ve kararın ardından yıkıldı. Enkaz başında ise demirleri toplamak isteyen hurdacılar arasında anlaşmazlık çıktı. Hurdacılar arasındaki tartışma biranda kavgaya dönüştü. Demirleri kimin toplayacağı konusunda anlaşamayan hurdacılar, taş ve sopalarla birbirlerine saldırdı.

Taşlar havada uçuştu, 2 kişi yaralandı, 5 araç hasar gördü
Kavgada 2 kişi kafasından taşla yaralandı, çevrede park halinde bulunan 5 araç ise atılan taşlarla hasar aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı güçlükle sonlandırdı. Olayın ardından kavganın yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde birbirlerine taş ve sopalarla saldıran grubun kavgası, adeta meydan muharebesini andırdı.

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