Bakan Abdülhamit Gül yazı işleri ve idari işler müdürleriyle bir araya geldi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, adliyelerde görev yapan yazı işleri ve idari işler müdürleri ile video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Burada çalışanların taleplerini dinleyen ve notlar alan Bakan Gül, personele adliyedeki çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

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Adalet kurumlarında görev yapmanın çok önemli ve ağır bir sorumluluk gerektirdiğini belirten Gül, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Yaptığımız ve yapacağımız düzenlemelerin altında yatan temel beklenti, adalete erişimin güçlendirilmesidir. Adalet teşkilatımızın değerli mensupları olarak bu konuda üstün bir gayret ve hassasiyet gösterdiğinizi biliyorum. Gerçekten büyük bir fedakârlıkla çalışan idarecilerimize ve personelimize buradan selamlarımı, muhabbetlerimi gönderiyorum.”

“Adaletin öznesi insandır''

Adalet Bakanı Gül, insanların adaletle buluşma noktalarının adliyeler olduğuna dikkat çekerek, adliye çalışanlarının adalet kapısını açan ilk kişiler olduğunu vurguladı. Gül, konuşmasına şöyle devam etti: “Devletin temeli adalettir, adaletin temeli ise insandır, insan hak ve onurudur. Bu, bizim için bilinmeyen veya yeni öğrenilmiş bir ders de değildir. İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın öğüdü tam da bu gerçeğe ışık tutmaktadır. Ancak insan hak ve onurunu gözeterek adaleti güçlendirebiliriz, koruyup geliştirebiliriz. Adaletin konusu da öznesi de insandır.”

“Personelin ihtiyaçlarını önemsiyoruz''

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, konuşmasında adalet hizmetlerinin hukuka uygun işlemesinin teminatı olan personelin yargısal işleyişin can damarı olduğunu kaydetti. Gül, “İnsan kaynakları kapasitemizin güçlendirilmesi için çalışmalarımız yeni yılda da hız kesmeden devam edecek. Bu ay sözleşmeli personel ve sürekli işçi alımını duyurup, bu yıl içerisinde göreve başlamalarını sağlayacağız. Sizlerin ihtiyaç ve beklentilerinizi dikkate alan bir personel rejimini önemsiyoruz.”

Salgınla mücadele kapsamında adliyelerde önemli düzenlemeleri hayata geçirdiklerini hatırlatan Gül, bu tedbirlerin titizlikle uygulayan adalet teşkilatı çalışanlarına teşekkür etti.

Adliyelerde görev yapan müdürler de ilk defa bir adalet bakanının çalışanlarla bir araya geldiğini belirterek, memnuniyetlerini dile getirdi.