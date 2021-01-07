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HABER /  EKONOMİ

2020'nin getiri şampiyonu yüzde 43.9 ile altın! TÜİK açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, 2020’de külçe altın, tüketici enflasyonundan arındırıldığında yüzde 43,94 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.

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TÜİK'in yaptığı yıllık değerlendirmede, enflasyondan arındırılmış olarak euro yüzde 25,92, Amerikan doları yüzde 14,99 ve BIST 100 endeksi yüzde 9,54 oranlarında yatırımcısına kazandırırken; mevduat faizi (brüt) yüzde 2,79 ve DİBS yüzde 4,90 oranlarında kaybettirdi.

BIST 100 endeksi

Aralık’ta ise en yüksek aylık reel getiri, yüzde 8,57 oranıyla Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Aralık’ta enflasyondan arındırıldığında mevduat faizi (brüt) yüzde 0,12, DİBS yüzde 0,58, Euro yüzde 1,92, Amerikan doları yüzde 4,62 ve külçe altın yüzde 5,02 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

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