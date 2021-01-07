Hatayspor ve Konyaspor'dan ayrılık açıklamaları

Süper Lig'de Konyaspor ve Hatayspor'dan üst üste ayrılık açıklamaları geldi. Futbolcular Uğur Demirok ve Gökhan Karadeniz ile yollar ayrıldı.

Abone ol

Transfer çalışmalarının sürdürdüğü Süper Lig'de ayrılıklar da yaşanıyor. Son olarak Konyaspor ve Hatayspor iki oyuncusuyla yollarını ayırdığını açıkladı. İttifak Holding Konyaspor’da takım kaptanı Uğur Demirok’un sözleşmesi karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildi. Hatayspor, orta saha oyuncusu Gökhan Karadeniz ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Yeşil-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, tecrübeli futbolcuya teşekkür edilirken, bu kararın Uğur Demirok’un isteği üzerine alındığı ifade edildi.

Konyaspor Kulübü’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “2018-2019 sezonundan bu yana kulübümüzün formasını başarıyla giyen takım kaptanlarımızdan Uğur Demirok dün akşam saatlerinde yönetimimizle görüşerek takımdan ayrılmak için izin istemiştir. Kaptanımızın isteği ve talebi doğrultusunda gerçekleşen görüşme neticesinde karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilmiştir. Hırsı, çalışma azmi ve aidiyetiyle camiamızda sevilen, takdir edilen bir isim olan Kaptanımız Uğur Demirok’a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

Hatay'dan Gökhan Karadeniz'e teşekkür Hatayspor Kulübü’nden yapılan açıklamada ise "Tecrübeli futbolcumuz Gökhan Karadeniz ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Takımımızın kazandığı şampiyonlukta büyük emeği olan Gökhan Karadeniz'e emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz" denildi.