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HABER /  DÜNYA

Nijerya'da petrol taşıyan tankerde patlama

Demirören Haber Ajansı

Nijerya'nın Lagos eyaletindeki otoyolda petrol taşıyan bir tanker devrildikten sonra alev aldı. Yanan tankerden çıkan dumanlar gökyüzünü adeta siyaha boyadı.

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Nijerya’nın Lagos eyaletindeki Oshodi-Apapa otoyolunda petrol taşıyan bir tanker devrildikten sonra alev aldı. Arda arda patlamanın yaşandığı kazada çıkan dumanlar gökyüzünü adeta siyaha boyadı.

Lagos İtfaiye Departmanından yapılan açıklamada; petrol taşıyan tankerin devrildiği, patlamanın ardından yangın çıktığı ifade edildi. Yetkililer, olaya ilişkin tanker sürücünün yaralandığını belirtirken; itfaiye ekibi yangına müdahalede bulundu. Yangın nedeniyle trafik akışını dururken; yetkililer, sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirdi.

Öte yandan; Lagos eyaletinde 20 Aralık'ta otoyolda ilerleyen tanker, iki araca çarpmış, kaza sonucu meydana gelen patlamada 11 kişi yaralanmıştı.

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