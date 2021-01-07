Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (7 Ocak Perşembe 2021)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 22.264'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Son 24 saatte bin 370'i semptomatik olmak üzere 12 bin 171 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 296 bin 102'ye yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 194 kişi daha hayatını kaybetti.

Bugünkü iyileşen sayısı 8 bini geçti

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 8 bin 211 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 172 bin 251'e yükseldi. Toplam test sayısı 25 milyon 681 bin 213'e, ağır hasta sayısı ise 3 bin 201'e düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,3 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Bugün tespit edilen 1.370 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız her geçen gün azalıyor. Aktif vaka sayımızda sınırlı artış gözleniyor. Kısıtlama ve tedbirler netice vermeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlere uyarak mücadele edersek kazanacağız'' ifadelerini kullandı.