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Sağlık Bakanı Koca'dan BioNTech aşısına ilişkin açıklama

Anadolu Ajansı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Prof. Dr. Uğur Şahin ve ekibiyle yaptığı görüşmede BioNTech aşısının Türkiye'ye gelişi ile ilgili son planlamaları ele aldıklarını açıkladı. Bakan Koca ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile bir araya gelerek yerli aşı projelerinde insan deneyleri safhasına geçen aşı adaylarını değerlendirdiklerini belirtti.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Prof. Dr. Uğur Şahin ve ekibiyle BioNTech aşısının Türkiye'ye gelişiyle ilgili görüştüklerini belirterek yeni üretim imkanları devreye girdikçe Türkiye'ye ayrılan kapasitenin de artacağını açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Prof. Dr. Uğur Şahin ve ekibiyle BioNTech aşısının Türkiye'ye gelişiyle ilgili son planlamaları ele aldıklarını belirterek, "Toplantımızda ayrıca bize ayrılan aşı dozlarının sayısını nasıl artırabileceğimizi de görüştük. Yeni üretim imkanları devreye girdikçe Türkiye'ye ayrılan kapasite de artacak" bilgisini paylaştı.

Yerli aşı açıklaması

Sağlık Bakanı Koca ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile yerli aşı projelerinde insan deneyleri safhasına geçen aşı adaylarını değerlendirdiklerini, kurumların tüm imkanlarının en iyi aşıları ülkeye kazandırmak için devrede olduğunu bildirdi.

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