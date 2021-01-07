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İzmir'de babasını 25 yerinden bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Demirören Haber Ajansı

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde babası Orhan Akgönül'ü (78) 25 bıçak darbesiyle öldürdükten sonra teslim olan Bahadır Akgönül (43), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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İZMİR’in Karabağlar ilçesi Reis Mahallesi Yıldız Caddesi’ndeki 4 katlı bir apartmanın 2'nci katında meydana gelen olayda; psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Bahadır Akgönül (43) ile aynı evde yaşayan babası Orhan Akgönül (78) arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Bahadır Akgönül, babasını yaklaşık 25 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Cinayetin ardından üzerindeki kanlı kıyafetleri çıkaran Akgönül, polis merkezine gidip teslim oldu. Bahadır Akgönül'ün ifadesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Orhan Akgönül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Evde inceleme yapan polis, cinayette kullanılan bıçağı banyoda buldu. Babanın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polisteki ifadesinde babasının uzun yıllardır kendisine kötü davrandığını belirten Bahadır Akgönül, evin salonunda otururken tartıştıklarını, daha önceden yanına aldığı bıçakla babasını öldürdüğünü itiraf etti. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bahadır Akgönül, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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