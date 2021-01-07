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ABD'deki kongre baskınının ardından kabineden ilk istifa eden Ulaştırma Bakanı Chao oldu

Anadolu Ajansı

ABD Ulaştırma Bakanı Elaine Chao, önceki gün kongreye yapılan baskının ardından istifa ettiğini duyurdu. Chao, istifasının pazartesi günü itibarıyla geçerli olacağını belirterek, "Saldırı, basitçe kenara koyamayacağım şekilde beni derinden etkiledi" ifadesini kullandı.

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ABD'de önceki günkü kongre baskını nedeniyle Beyaz Saray'da ardı ardına yaşanan istifaların ardından kabineden de ilk istifa geldi.

Ulaştırma Bakanı Elaine Chao, yaptığı yazılı açıklamada Başkan Donald Trump'ı sorumlu tutarak olayları 'travmatik ve önlenebilir' şeklinde niteledi. Bugüne kadar bakanlık görevinde bulunmaktan gurur duyduğunun altını çizen Chao, "ABD Ulaştırma Bakanlığı görevimden 11 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere istifa ettiğimi duyuruyorum" ifadesini kullandı.

Chao, aynı zamanda son günlerde Trump ile sık sık ters düşen Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell'ın eşi.

Beyaz Saray'da da ardı ardına istifalar yaşanmıştı

Kongre baskınının ardından Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Sarah Matthews, Beyaz Saray Sosyal İşler Müdürü Rickie Niceta ve Melania Trump'ın Özel Kalem Müdürü Stephanie Grisham istifa etmişti. Bir dönem Trump'ın özel kalem müdürlüğünü de yapan ve şu anda Trump'ın Kuzey İrlanda özel temsilcisi olan Mick Mulvaney ve Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Matt Pottinger da istifalarını duyurmuştu.

Öte yandan; Amerikan basınına yansıyan iddialara göre, Beyaz Saray'daki başka isimler de istifalarını açıklamayı planlıyor. İddialara göre; Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ve Beyaz Saray Özel Kalem Yardımcısı Chris Liddell da görevinden ayrılmayı düşünen diğer isimler arasında yer alıyor.

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