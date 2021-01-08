Çağdaş Atan'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, 2-1 kaybettikleri Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Aytemiz Alanyaspor, üst üste beşinci deplasman maçında da yenilgiyle ayrıldı. Fenerbahçe maçı sonrası beIN SPORTS'a konuşan Çağdaş Atan, mağlubiyeti hak etmediklerini söyledi.

"Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Soyunma odasında da çok düşündüm ne söyleyebilirim diye ama yanlış anlaşılmak da istemiyorum. Yine de oyuncularımı tebrik ederim, söylediklerimizi uyguladılar ve doğru şeyler yaptılar. Ben Fenerbahçe'nin bize karşı daha kafa kafaya oynamasını beklerdim. Daha önceki Başakşehir, Beşiktaş, Galatasaray maçlarımızda olduğu gibi. Maç Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı'ndaydı ve oyun tamamen bizim elimizdeydi. Bir şey söylememek için kendimi zor tutuyorum, susayım ben."

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Atan, takımının istediği gibi oynadığını ama Fenerbahçe'nin kendilerine karşılık veremediğini belirtti.

"Beş büyük lige bakınca topu rakibe vererek şampiyon olan takım sayısı azdır diye düşünüyorum."

Müsabakadan önce daha kafa kafaya bir maç beklediğini dile getiren Atan, "İlk yediğimiz gol tesadüftü. Pozisyonlara girdik aslında iyi pozisyonlar yakaladık. Maçı çevirme şansı da geldi ama çeviremedik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Her oynadığımız oyunda rakibe üstünlüklerini kabul ettiriyorlar. Bu bizim için büyük adım, böyle devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Takımının sahada fit bir görüntü sergilediğinin altını çizen Bulut, şunları kaydetti:

"Takımım oyuna hükmetti. 2-0'dan sonra kontra ataklar verdik. Maç Ülker Stadı'ndaydı. Kelimelerimi biraz kontrollü seçiyorum, takımımı kutluyorum. Biraz daha kaliteyi arttırırsak bu sorunları aşacağımızı düşünüyoruz. Bugün tamamen kazanma odaklı bir oyun oynadık. Maalesef şanssız gollerle maçı kaybettik. Beş büyük lige bakınca topu rakibe vererek şampiyon olan takım sayısı azdır diye düşünüyorum. Türkiye'de en büyük camialardan biri var karşınızda. Başında da başarılı bir hoca. Ben biraz daha oyun bekliyordum bugün, istediğimiz gibi olmadı."