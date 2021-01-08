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Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız'ı son saniye basketiyle yendi

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 18. haftasında deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız mts ekibini 73-71 yendi. Sarı-lacivertlilere galibiyeti Lorenzo Brown'ın son saniye basketi getirdi.

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Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 18. haftasında konuk olduğu Sırbistan'ın Kızılyıldız mts takımını 73-71 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, Lorenzo Brown'ın son saniye basketiyle maçtan 73-71 galip ayrıldı. Fenerbahçe Beko, bu sonuçla THY Euroleague'de 8. galibiyetine ulaştı.  Kızılyıldız mts ise 12. kez sahadan mağlup ayrıldı.

THY EUROLEAGUE PUAN DURUMU
Kızılyıldız mts: 71 - Fenerbahçe Beko: 73
 
Salon: Aleksandar Nikolic 

Hakemler: Christos Christodoulou (Yunanistan), Fernando Rocha (Portekiz), Robert Vyklicky (Çekya)

Kızılyıldız mts: O'Bryant 17, Walden 6, Davidovac 11,  Dobric 12, Radanov 8, Colom 10, Jagodic-Kuridza 5, Lazic, Reath 2, Kuzmic

Fenerbahçe Beko: Guduric 11, De Colo 2, Barthel 10, Vesely 10, Ulanovas 7, Hamilton, Melih Mahmutoğlu 4, Brown 13, Pierre 13, Eddie 2, Ahmet Düverioğlu 1

1. Periyot: 22-18
Devre: 39-38
3. Periyot: 53-53

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