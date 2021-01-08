Otogarda iğrenç tuzak! Zorla uyuşturucu içirip tecavüz etti

15 Temmuz Demokrasi Otogarına iş aramak için giden 18 yaşındaki genç kız, otogarda yaşantısını sürdüren genç adamla karşılaştı. İş konusunda yardımcı olacağı bahanesiyle genç kızı kandırıp, kaldığı metruk boş odaya götüren genç adam burada zorla uyuşturucu madde içirdiği mağdura cinsel istismarda bulundu.

Abone ol

18 yaşındaki E.K., 16 Kasım günü 15 Temmuz Demokrasi Otogarına gitti. Otobüslerde çalışmak için iş aramaya başlayan genç kız, otogarda yaşantısını sürdüren 30 yaşındaki Sedat S. ile karşılaştı. Küçük kıza yardımcı olabileceğini söyleyen Sedat, E.K.'yi otogarda kalmakta olduğu A2 kule 3. kattaki metruk boş bir odaya götürdü. İddiaya göre Sedat S. burada uyuşturucu madde kullandı. Ardından küçük kıza da zorla uyuşturucu madde kullandırdı.



Polisler mağdur kızı buldu



Sabah'ta yer alan habere göre uyuşturucunun etkisinde olan küçük kız burada cinsel istismara maruz kaldı. Baygınlık geçiren E.K., ertesi gün kollukça otogarda yapılan denetimler sırasında yerde yarı çıplak ve üzerinde battaniye örtülü şekilde görüldü. Yine odada uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Polisleri görerek yardım isteyen genç kız, hastanede tedavi altına alınırken, kendisine uyuşturucu içirip zorla birlikte olduğunu beyan edip, Sedat S.'den şikâyetçi oldu. Genç adam, ifadesinde suçlamayı kabul etmedi.



Uyuşturucu madde içirip…



Edinilen bilgiye göre, savcılık yürütülen soruşturma sonunda, adli kontrol ile serbest bırakılan genç adam hakkında iddianame düzenledi. Hazırlanan iddianamede, genç kıza uyuşturucu madde kullandırarak beden ve ruh bakımından kendisini savunmayacak durumda olduğu sırada kendisiyle zorla cinsel istismarda bulunduğu yine uyuşturucu madde etkisinde olan E.K.'nin olay yerinden ayrılma ve kendisine engel olma hürriyetine engel olarak üzerine atılı suçları işlediği anlatıldı. 25 yıla kadar hapsi istenen genç adam, ilerleyen günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.