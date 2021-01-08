Saadet Partisi'nde neler oluyor? Oğuzhan Asiltürk, Temel Karamollaoğlu'ndan neden rahatsız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü sürpriz ziyareti, Saadet Partisi içinde yaşanan krizi su yüzüne çıkardı. Oğuzhan Asiltürk'ün, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun AK Parti'ye muhalefet tarzından rahatsız olduğu ve aralarında sorun yaşandığı belirtildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ü evinde ziyaret etmesi siyaset gündemini hareketlendirdi. Milli Görüş ve AK Parti tabanında bir heyecan dalgasına yol açan ziyaret, Saadet Partisi içinde yaşanan krizi de su yüzeyine çıkardı.

Oğuzhan Asiltürk'ün, Milli Görüş hareketinde Erbakan’dan sonraki en önemli isim olduğunu belirten Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Asiltürk'ü şöyle tarif etti: "Merhum Erbakan’a karşı itiraz edebilen, onun da üzerinde etkili olan biri olarak bilinir. Yani Milli Görüş’ün ağır toplarından denildi mi, Erbakan hocadan sonra tartışmasız ikinci sıraya Oğuzhan Asiltürk ismi yazılır."

İkili arasında görüş ayrılıkları var

Necmettin Erbakan'ın vefatından sonra Milli Görüş’ün manevi liderliğini Oğuzhan Asiltürk'ün üstlendiğini ifade eden Abdulkadir Selvi, Saadet Partisi içerisindeki yönetim krizini yazdı: "Oğuzhan Asiltürk’le Temel Karamollaoğlu arasında muhalefet tarzından dolayı görüş farklılığı yaşanıyormuş. Asiltürk, Temel Karamollaoğlu’nun üslubunu fazla sert buluyormuş. Bir de CHP’ye fazla angaje görebilir."

Erdoğan, Asiltürk’e hattatların piri olarak kabul edilen Şeyh Hamdullah'ın yaklaşık 500 yıl önce yazdığı ve Türkiye'deki en değerli el yazması Kur'an-ı Kerimler arasında bulunan "Mushaf-ı Şerif"in tıpkıbasımı Kur’an-ı Kerim’i hediye etmiş.

Erdoğan'ın, AK Parti’nin kuruluşundan bu yana Oğuzhan Asiltürk’ü ilk kez ziyaret ettiğini belirten Selvi, "Erdoğan’ın ziyareti bir gün önceden netleşmiş. Görüşme hakkında Temel Karamollaoğlu’na da bilgi verilmiş" dedi.

'Hiçbir şey olmasa da kesinlikle bir şeyler oldu'

"Ziyarette AK Parti ile Saadet Partisi’nin seçimlerde ittifak yapması konuşulmuş mu?" sorusuna da cevap veren Selvi şu değerlendirmeyi yaptı: O düzeyde bir görüşme olmamış. Ama zaten bu görüşme dahi başlı başına bir mesaj değil mi? Erdoğan, Asiltürk’ü ziyaret ederek zaten Milli Görüş tabanının teveccühünü kazandı. Bunun bir siyasi sonucu olur mu, orasını ben de merak ediyorum ama hani ünlü bir söz vardı ya: 'Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu.'