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Samsun'da 10 günlük yasak öncesi yoğun ilgi! Kısa sürede tükendi

İhlas Haber Ajansı

Hamsi avcılığına getirilen 10 gün sürelik yasağın ardından Samsun'da balık halinde som hamsiler kısa sürede tükendi.

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Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nce yapılan açıklama ile hamsi avcılığı 10 gün süre ile yasaklandı. Yasak sonrası Karadeniz’den gelen son hamsiler adeta kapış kapış gitti. Samsun balık haline gelen 7 kamyon hamsi kısa süre tükendi. 15 kiloluk kasalar 100 ile 200 TL arasında alıcı buldu. Balıkçılar ise yasak gelmesinden memnun olduklarını, hamsi boylarının çok küçüldüğü belirtti.

Yasak gelmesinin olumlu olduğunu belirten balıkçı Abdullah Sayı, “Hamsi yasağının gelmesi iyi oldu belki balık biraz büyür ve yağlanır. Yarın yasak olduğu için ne olacak bir şey diyemiyoruz. Bugün kasasını 220 TL’ye aldık, günü gününü tutmuyor burası borsa. Yarın tezgahlarda balık 20 TL’ye satılır” dedi.


"Yasaktan önce bütün balıklarımız bol"
Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Hali Müdürü Adem Erbay ise, “Bugün haftanın son günü. Yasak öncesi yaptığımız mezat. Güzel geçti, balıklarda sıkıntımız yok. Bu sene gerçekten güzel bir sezon geçiriyoruz. Yasaktan önce bütün balıklarımız bol. Biz Büyükşehir olarak ekibimizle hazırız. Gördüğünüz gibi şu an yoğunluk var. Vatandaşların da balığa ilgilisi de var” diye konuştu.

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