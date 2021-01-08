Ahmet Hakan: Biz küçük Amerika olacaktık, Amerika, büyük Türkiye oldu

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, önceki gün protestocular tarafından Kongre binasına yapılan baskınla ilgili, "Biz küçük Amerika olacaktık, Amerika, büyük Türkiye oldu" yorumunu yaptı.

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'Bizim çocuklar yapmadı' başlıklı bugünkü yazısında ABD'de yaşanan Kongre baskınını değerlendiren Ahmet Hakan, "Türkiye’den giden 'Endişeyle izliyoruz' mesajları, nasıl da çıldırttı adamları..." ifadelerini kullandı.

Ahmet Hakan, yazısının devamında şunları kaydetti: Olaylar biraz daha büyüseydi Türkiye’yi 'dış mihrak' ilan edebilirlerdi. Biden 'Bu bir kalkışmadır' deyince... Pensilvanya’daki azıcık telaş yapmış mıdır acaba? Olaylar biraz daha büyüseydi Türkiye’yi 'dış mihrak' ilan edebilirlerdi. Biden 'Bu bir kalkışmadır' deyince... Pensilvanya’daki azıcık telaş yapmış mıdır acaba?