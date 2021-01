Mesut Özil, Fenerbahçe için yola çıktı! Tarihi görüşmeden ilk kare

Fenerbahçe ara transfer döneminde Arsenal’den ayrılması beklenen Mesut Özil ile 3,5 yıllık anlaşmaya vardı. Yıldız oyuncunun ücreti konusunda önemli aşama kaydeden sarı-lacivertli yönetim, detaylar üzerinde çalışmalarını titiz şekilde sürdürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin DC United Kulübü’nden cazip bir teklif alan Mesut Özil’in de çocukluğundan bu yana taraftarı olduğu Fenerbahçe’de oynayacak.

Londra'ya uçtu

Bir süredir Almanya'da bulunan Mesut Özil, dün Londra'ya geçti. Bugün Londra'da menajeri Erkut Söğüt ile bir araya gelecek olan deneyimli oyuncu, kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek resmi mukaveleye imza atacak.

Ya hafta sonu ya Erzurum maçı sonrası

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan A Spor Fenerbahçe Muhabiri Ahmet Selim Kul, Mesut Özil'in bu hafta sonu İstanbul'da olacağını ancak herhangi bir aksilik yaşanması halinde ise en geç BB Erzurumspor maçının ardından şehre geleceğini belirtirken şu ifadeleri kullandı; "Fenerbahçe, Mesut Özil'in kendisi ile zaten anlaşma sağlamıştı. Kulübü Arsenal ile de pürüzler giderildi diyebiliriz. Mesut Özil, ligin ikinci yarısından itibaren Fenerbahçe forması giyecek.

''Resmi açıklamadan önceki noktadayız''

Mesut Özil şu an Almanya'da ve İngiltere'ye geçecek. Biliyorsunuz İngiltere'de mutasyon geçiren virüs sebebiyle bazı problemler var. Ardından Türkiye'ye geçecek. Bu hafta sonu kritik. Cumartesi günü gelebilir. Bu hafta olmazsa BB Erzurumspor maçının ardından Türkiye'ye gelecek ve sarı lacivertli takımla artık prosedürleri tamamlayacak. Resmi imzayı atarak formayı giyecek. Resmi açıklamadan önceki noktadayız, artık resmi açıklamayı bekliyoruz."

