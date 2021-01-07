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Arsenal'den Mesut Özil için Fenerbahçe'ye 6 ay kolaylığı

Fenerbahçe ve Mesut Özil arasındaki görüşmeler İngiliz basınının da gündeminde. İngiliz ekibi de Mesut'un yeni takımında ilk 6 ayda alacağı ücretin bir kısmını ödemeyi göze aldı.

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Futbol dünyasının dikkatini yönelttiği pazarlıklardaki en büyük açmaz, yıldız oyuncunun astronomik maaşı. Daily Mail, Mesut Özil'in sezon sonuna kadar devam eden haftalık 350 bin pound'luk sözleşmesinden vazgeçmek istemediğini sayfalarına taşıdı. Teknik direktör Mikel Arteta'nın yıldız oyuncu hakkındaki görüşü de olumsuz.

6 ay kolaylığı
Gazetenin haberine göre; Mesut'un kendisini takıma adamadığını düşünen İspanyol teknik adam, Mesut'un ayrılışıyla oluşacak bütçeyi yeni isimlere ayırmak istiyor. İngiliz ekibi de Mesut'un yeni takımında ilk 6 ayda alacağı ücretin bir kısmını ödemeyi göze aldı. Daily Telegraph ise Mesut Özil transferinin 10 gün içerisinde noktalanacağını iddia ediyor.

3 ismi elden çıkaracak
32 yaşındaki futbolcunun avukatının ESPN'e verdiği röportaja değinen gazete, Arsenal'in Sokratis ve Mustafi ile birlikte Mesut Özil'i de Ocak ayında elden çıkarmak istediğini haberleştirdi.

Yeni transferleri için kaynak yaratmaya çalışan Arsenal, Ocak ayında Sead Kolasinac ve William Saliba'yı kiralık olarak gönderdi.

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