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Olay yeri Gaziantep! 'Korona testi yapacağız' yalanıyla girdikleri evde yaşlı çifti darp ettiler

 GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde 2 kişi, 'koronavirüs testi' yapacakları yalanıyla girdikleri evde Yahya (73) ve Nevin Gökkaya (67) çiftini darp edip, kadının cep telefonunu alarak kaçtı.

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Gaziantep'te dün akşam saatlerinde Yahya ve Nevin Gökkaya çiftinin evine giden iki kişi, 'Koronavirüs testi yapmaya geldik' diyerek içeri girdi. Kimliği belirsiz kişiler, Gökkaya çiftini yere yatırıp darp etti. Şüpheliler, Nevin Gökkaya’ya ait cep telefonunu alarak kaçtı. Çiftin ihbarı üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Büyük korku yaşadıklarını belirten Yahya Gökkaya "Dün akşam kapı çaldı. Kapıyı açtım. Covid-19 ekibindeyiz koronavirüs testi yapmak için geldik dediler. Ben daha dün hastaneden geldim deyince gittiler. Yarım saat sonra tekrar geldiler. Kapıyı açar açmaz bana ve eşime arkanızı dönün dedi. Arkamızı döner dönmez biri benim başıma çöktü. Diğeri eşimin başına çökerek onun ağzını bezle kapatmaya çalıştılar. Boğuşma esnasında beni yere fırlattı. Eşimin telefonunu alarak kaçtılar" dedi.

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