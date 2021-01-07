Emin Günenç kaç yaşında hangi dizide oynadı Survivor Emin kimdir?

Survivor 2021 9 Ocak cumartesi akşamı ilk bölümü ile başlıyor. Survivor 2021 Gönüllüler takımında yarışacak isimlerden biri de son olarak Bir Annenin Günahı dizisinde rol alan Emin Günenç oldu. Aslen Tekirdağlı olan Emin Günenç 27 yaşında. Futbolu sakalandığı için bırakan Emin Günenç oyunculuk eğitimi aldı.

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Survivor 2021 TV 8 ekranlarında 9 Ocak cumartesi günü ilk bölümü ile başlıyor. Her yıl daha da zorlaşan ada şartlarında Gönüllüler takımında yarışacak isimlerden biri de en son Kanal D'de yayından kaldırılan dizi Bir Annenin Günahı'nda oynayan 27 yaşındaki Emin Günenç oldu. 18 yaşına kadar futbol oynayan fakat sakatlık nedeniyle futbolu bırakan Emin Günenç aslen Tekirdağlı.

Emin Günenç kimdir: Günenç, 23 Temmuz 1994’de İstanbul’da dünyaya geldi. Aslen Tekirdağ Şarköylü olan Emin, 8 yaşında futbola başladı. 18 yaşına kadar futbol oynadı ve sakatlanınca bırakmak zorunda kaldı. Marmara Üniversitesi makine ressamlığı bölümünde okudu. Üniversite eğitimi bitince oyunculuk eğitimi aldım. Son olarak Kanal D’de yayınlanan Bir Annenin Günahı dizisinde oynadı.

Survivor ne zaman başlıyor: Survivor 2021 9 Ocak Cumartesi akşamı ilk bölümü ile izleyenlerle buluşacak. Yeni sezon öncesi yarışmanın yayınlanan tanıtım fragmanında kadrodaki isimlerin iddialı sözleri dikkat çekti.

2021 Survivor ünlüler kadrosu kimler var: 9 Ocak tarihinde yayın hayatına başlayacak olan Survivor 2021'in ünlüler kadrosunda Batuhan Karacakaya, Çağrı Atakan, Melis Sezer,İsmail Balaban, Hayrettin, Öykü Çelik, Cemal Hünal, Merve Aydın, Meryem Kasap, Barış Özbek yer aldı.

2021 Survivor Gönüllüler kadrosunda kimler var: Gönüllülerde ise Yiğit Poyraz, Sancakay Ilım Morgül, Emin Günenç, Sena Özdemir, Steven Salam, Aleyna Kalaycıoğlu, Hanzade Ofluoğlu, Yunus Emre Karabacak, Sultan Reşat Hacıahmetoğlu,İlayda Şeker, Ayşe Yüksel, Uğurtan Dora kadroya dahil oldu.