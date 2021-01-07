Kongre onayladı Joe Biden ABD'nin resmi başkanı oldu! Sivil darbe girişimi tutmadı

ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden'in ABD Kongresi'nde dün Trump yanlılarının baskını nedeniyle sekteye uğrayan 'onay' oturumu bitti. Kongre, Joe Biden'ın başkanlığını tescilledi. Donald Trump da son dakika açıklamasıyla devir teslimi kabul etti.

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ABD Başkanı Dolald Trump ve Trump yanlıları ülkeyi kaosun içine sokan Kongre baskınından istedikleri sonucu alamadı. Trump destekçilerinin işgali sonrası ara veren Temsilciler Meclisi yeniden göreve döndü. İkinci oturumda Pensilvanya için itiraz reddedildi. Meclis üyeleriyle birlikte Başkan Yardımcısı Pence de oturuma katıldı. Oylamada Biden'ın zaferi tescillendi.

Üyeler Kongre'ye geri döndü oylama yapıldı

ABD saatiyle dün başlayan Temsilciler Meclisi oturumu, Trump destekçilerinin Kongre'yi işgal etmesiyle durmak zorunda kalmıştı. Kasım ayında seçimi kazanan Demokrat Joe Biden'ın başkanlığının tasdikleneceği oturuma ara verildi. Dört saatlik işgal sonlandırıldı ve saatler sonra üyeler Kongre binasına geri döndü.

ABD Kongresi'ndeki oturumda Vermont eyaletinin sonuçlarının kayda geçmesiyle Biden 270 delege eşiğini geçerek resmen başkan oldu.

Açıklamayı Başkan Yardımcısı Mike Pence yaptı

Yapılan oylamada Joe Biden'ın seçimde aldığı 306 oyun tamamı tescil edildi. Böylece Joe Biden, 20 Ocak 2021'den itibaren ABD'yi dört yıl boyunca yönecek Başkan olacak. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence oylama sonrası, "Joe Biden, ABD Başkanı olarak 20 Ocak'ta görevine başlayacaktır" açıklamasını yaptı.