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Gol düellosunda Messi sahneye çıktı

Barcelona, Messi'nin iki gol attığı erteleme maçında Athletic Bilbao'yu 3-2 mağlup etti.

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La Liga'da ertelenen 2. hafta maçında Barcelona, deplasmanda Athletic Bilbao'yu 3-2 mağlup etti. Ev sahibi takım, karşılaşmanın 3. dakikasında İnaki Williams'ın golüyle öne geçti. Barcelona, Pedri Gonzalez (Dk. 14) ve Lionel Messi'nin (Dk. 38) golleriyle karşılık vererek, ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

Karşılaşmanın 68. dakikasında Messi ile farkı 2'ye çıkartan Barcelona, Athletic Bilbao'dan İker Muniain'in 90. dakikada gelen golüne engel olamasa da sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Barcelona puanını 31'e çıkararak, iki maç eksiği ile 38 puandaki Atletico Madrid ve 36 puandaki Real Madrid'in ardından 3.'lüğe yükseldi.

Athletic Bilbao ise 21 puanla 9. sırada kaldı.

Diğer yandan La Liga'daki gol sayısını 9'a çıkaran Messi, Luis Suarez (Atletico Madrid), Iago Aspas (Celta Vigo) ve Gerard Moreno (Villarreal) ile birlikte gol krallığı yarışında ilk sırada yer aldı.

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