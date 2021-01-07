7 Ocak altın fiyatları! Çeyrek altın 730 liradan alıcı buluyor

7 Ocak altın fiyatları belli oldu. Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 449,3 liradan işlem görüyor. Öte yandan çeyrek altın 730 liradan alıcı buluyor.

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Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 2,6 altında 450,6 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 449,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 730 lira, Cumhuriyet altını da 2.987 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.921 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

1.970 dolar direnç konumunda

Analistler, ABD yaşanan toplumsal olayların risk algısını görece artırdığını ve mali teşviklere ilişkin daha etkin bir şekilde karar alınabileceği beklentisinin altının ons fiyatını desteklediğini bildirdi.

Bugün, yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de dış ticaret dengesi başta olmak yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların destek, 1.970 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.