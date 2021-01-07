ABD'de kaos! Trump destekçileri Kongre'yi işgali etti dünya basını olayları nasıl gördü?

İleri demokrasisi ile anılan ABD'de işlerin hiç de söylendiği gibi olmadığı bir kez daha kanıtlandı. 3 Kasım'daki seçimlerde Joe Biden'a karşı kaybeden Donald Trump'ın destekçileri ABD'de ortalığı karıştırdı. ABD Kongresinde Seçiciler Kurulu oylarının sayıldığı ve 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarının resmileştiği Kongre oturumu sonrasında Trump taraftarları, polis barikatını aşıp Kongre binasını bastı. Olaylarda 4 kişi hayatını kaybetti. Tüm dünyada gündemin en üst sırasına oturan gelişmeleri dünya basını yakın markajına aldı. İşte ABD'deki demokrasi krizine ilişkin dünya medyasının tarihi manşetleri...