ABD'de kaos! Trump destekçileri Kongre'yi işgali etti dünya basını olayları nasıl gördü?
ABD'de deyim yerindeyse demokrasi kaosu yaşanıyor. 20 Ocak'ta başkanlığı devredecek Donald Trump'ın destekçileri, 3 Kasım seçimlerinin resmileştiği Kongre oturumunu bastı.. Çıkan olaylarda son bilgilere göre 4 kişinin öldüğü bildirildi. Çok sayıda yaralı var. Peki dünya basını ABD'deki tarihi olayları nasıl gördü?
İleri demokrasisi ile anılan ABD'de işlerin hiç de söylendiği gibi olmadığı bir kez daha kanıtlandı. 3 Kasım'daki seçimlerde Joe Biden'a karşı kaybeden Donald Trump'ın destekçileri ABD'de ortalığı karıştırdı. ABD Kongresinde Seçiciler Kurulu oylarının sayıldığı ve 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarının resmileştiği Kongre oturumu sonrasında Trump taraftarları, polis barikatını aşıp Kongre binasını bastı. Olaylarda 4 kişi hayatını kaybetti. Tüm dünyada gündemin en üst sırasına oturan gelişmeleri dünya basını yakın markajına aldı. İşte ABD'deki demokrasi krizine ilişkin dünya medyasının tarihi manşetleri...
"Trump çetesinin hücumu Kongre'de kaos çıkardı"
Guardian gazetesi, haberi "Trump çetesinin hücumu Kongre'de kaos çıkardı" manşetiyle duyurdu.
İngiliz Daily Mail gazetesi işgali "Trump'ın nefret çetesi Kongre Binası'na hücum etti" ifadeleriyle manşetten gördü.
The Times gazetesi, Trump destekçilerinin Amerikan demokrasinin kalbini işgal ettiğini belirterek, manşetinde "ABD Kongresi kuşatma altında" ifadelerini kullandı.