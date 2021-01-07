ABD'de sivil darbe girişimi! Kongre binası basıldı 4 kişi öldü geriye bu görüntüler kaldı
ABD'yi siyasi kaosun içine sokan Kongre baskınının ardından ortaya ibretlik görüntüler çıktı. Göstericilerin çöplerini Gizli Servis görevlileri ve askerler temizledi... İşte yaşanan kongre baskınından arda kalan görüntüler...
ABD'de 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçim sonuçlarının resmen tescil edileceği Kongre oturumu başladıktan kısa bir süre sonra Trump destekçileri polis barikatını aşarak Kongre binasını işgal etti. Olaylar üzerine ABD Kongre binası kapatıldı, Washington'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yaşanan olaylarda 4 gösterici hayatını kaybetti, 52 kişi ise gözaltına alındı. ABD'li yetkililer 4 saatlik işgalin ardından Kongre binasının boşaltıldığını duyurdu. İşgalin ardından arkada ibretlik fotoğraflar kaldı.
ABD'nin başkenti Washington'da Donald Trump'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocu, polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi.
Washington'da, Seçiciler Kurulu oylarının sayıldığı ve 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarının resmileştiği Kongre oturumu devam ederken Trump destekçileri de Kongre binasının dışında protesto düzenledi.
Göstericilerden bir grubun polis barikatını aşarak Kongre binasına girmesi sonucu polis biber gazıyla müdahale etti.