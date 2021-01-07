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Galatasaray'da Omar Elabdellaoui'nin lisansı askıya alınacak

Yılbaşı gecesi elinde havai fişek patlaması sonucu gözlerinden ciddi yaralanan Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui'nin lisansının askıya alınmasına karar verildi.

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Yılbaşı gecesi elinde havai fişek patlayan ve gözlerinden yaralanan Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui'ye özel damlalarla medikal tedavi uygulanıyor. Sabah'ta yer alan habere göre; Norveçli oyuncunun kesin durumu sezon sonunda belli olacak. 

Galatasaray, yabancı kontenjanını açma adına Omar'ın lisansını askıya alacak ve sağ beke takviye yapmaya çalışacak.

Omar'ın 650 bin Euro olan ikinci yarı ücretinin tamamının ödeneceği öğrenilirken, 29 yaşındaki futbolcu Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı:

Bildiğiniz gibi yılbaşı gecesi talihsiz bir kaza geçirdim. Sadece çocuklarım ve eşimle hoş vakit geçirmek istemiştim. Sizleri endişelendirdiğimi biliyorum. Bazen Tanrı bizi test eder. Dualarınız sayesinde bu sınavı geçeceğime inanıyorum.

Daha iyiye gidiyorum. Tıbbi olarak mükemmel ve profesyonel bir bakım alıyorum ve her gün ilerleme kaydediyoruz. Hâlâ bazı zorluklarla karşılaşsak da daha güçlü döneceğim. Söz veriyorum. Lütfen dualarınızda bana da yer verin.

Dua eden, güzel enerjilerini ve mesajlarını gönderen ve benimle olduklarını hissettiren herkese çok teşekkür ederim. Bunun benim için anlamı çok büyük.

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