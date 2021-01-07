Adana'da şırdan bidonundan çıkanlar polisi şaşkına çevirdi

ADANA’da, polisin bir otomobilde narkotik köpeği ‘Uzi’ ile yaptığı aramada, bagajda, dondurulmuş şırdan bulunan bidonların alt kısmına gizlenmiş 39 kilo 850 gram esrar ele geçirildi. Otomobilin sürücüsü İ.E. (38) gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Kentin giriş ve çıkışlarında önlem alan ekipler, polis kontrol noktasında durdurulan otomobilde, narkotik köpeği ‘Uzi’ ile arama yaptı. Uzi’nin otomobilin bagajında bulunan, içerisinde dondurulmuş şırdan olan bidonlara tepki vermesi üzerine detaylı arama yapıldı. Aramada, şırdanların altına gizlenmiş 31 paket halinde toplam 39 kilo 850 gram esrar ele geçirildi. Otomobilinin sürücüsü İ.E., gözaltına alındı.