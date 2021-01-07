Bursa'da bileziklerini satıp bu işe başladı paraya para demiyor! Dünyaya satıyor
BURSA'da yaşayan 55 yaşındaki Zahide Arı bileziklerini satıp başladığı işte şimdi paraya para demiyor.
Zahide Arı (55), evlendikten bir yıl sonra kızının dünyaya gelmesinin ardından eşi Nihat Arı'nın kansere yakalandığını öğrendi. Eşinin tedavisi için sık sık İstanbul'daki Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden Arı, yaşadığı maddi sorunları aşmak için bileziklerini satarak triko makinesi aldı.
Evde ördüğü kazakları komşularına ve hastanedeki refakatçilere satan Arı, İstanbul'da tanıştığı toptancılar için bebek battaniyesi üretmeye başladı.
Eşinin hastalığı yenerek sağlığına kavuşmasıyla ondan da destek almaya başlayan Zahide Arı, yavaş yavaş işlerini büyüterek Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki Vişne Ticaret Bölgesi'nde tekstil işletmesi açtı.
1994'ten itibaren tamamen bebek ve çocuk kıyafeti üretimine yönelen Arı, 2005'te Orhaneli ilçesinde işletme açmaya karar verdi.