Bursa'da bileziklerini satıp bu işe başladı paraya para demiyor! Dünyaya satıyor

Zahide Arı (55), evlendikten bir yıl sonra kızının dünyaya gelmesinin ardından eşi Nihat Arı'nın kansere yakalandığını öğrendi. Eşinin tedavisi için sık sık İstanbul'daki Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden Arı, yaşadığı maddi sorunları aşmak için bileziklerini satarak triko makinesi aldı.