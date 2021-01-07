Sancakay Ilım Morgül kimdir kaç yaşında kimin futbolcu kimin yiğeni çıktı

Survivor 2021 9 Ocak cumartesi akşamı ilk bölümü ile başlıyor. Survivor 2021 Gönüllüler takımında yarışacak isimlerden biri de kadın futbolcu Sancakay Ilım Morgül oldu. 24 yaşındaki Sancakay Ilım aslen İstanbullu fakat İzmir'de büyüdü. Aynı zamanda Sancakay Ilım ünlü teknik direktör Ünal Karaman'ın yeğeni.

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Survivor 2021 TV 8 ekranlarında 9 Ocak cumartesi günü ilk bölümü ile başlıyor. Her yıl daha da zorlaşan ada şartlarında Gönüllüler takımında yarışacak isimlerden biri de 24 yaşındaki Sancakay Ilım oldu. Kadın futbolcu olan Sancakay Ilım, 2016 yılından bu yana Rize Yeşil Çay Spor'un lisanslı futbolcusu olarak gözüküyor.

Bu hafta başlayacak olan Survivor 2021'de Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları belli oldu. Galatasaraylı eski futbolcu Barış Özbek'in yanı sıra futbol camiasından bir ismin daha yarışmaya katıldığı ortaya çıktı.

Ünlü teknik direktör Ünal Karaman'ın yeğeni Sancakay Ilım, Survivor 2021'de Gönüllüler Takımı'nda mücadele edecek.

Sancakay Ilım kimdir: İşte Survivor 2021 yarışmacısı Sancakay Ilım'ın hayatına dair bilgiler;

30 Ocak 1997'de İstanbul Bahçelievler'de dünyaya gelen, İzmir ve Rize'de büyüyen Sancakay Ilım, spora ritmik jimnastik ile başladı. Lise 3'e kadar İzmir'de okudu ve futbol kariyerine futsal ile başladı. Daha sonra ise futbola yöneldi.

Rusça biliyor: Lise 4'de Rizespor takımına transfer olup orada liseyi bitirdi ve futbol kariyerine devam etti. Karadeniz Teknik Üniversitesinde Rus Dili ve Edebiyatı bölümünü 2 yıl okuyan Sancakay, Türkçe harici, İngilizce ve Rusça da biliyor.

Konservatuvar tiyatro bölümünün yetenek sınavlarına girip kazandıktan sonra İstanbul'a taşındı ve şuan lisans 4. Sınıf öğrencisi olan Sancakay, 2 sezon Kadıköy theatron sahnesinde Edinburg festivalinden gelen Ofsayt oyununda başrol oynadı.

Sancakay Ilım, uzun süredir İstanbul'da bir mekanda vokalist olarak sahne alıyor ve kendi bestelerini seslendiriyor.

Öte yandan Sancakay, 2016 yılından bu yana Rize Yeşil Çay Spor'un lisanslı futbolcusu olarak gözüküyor.

Survivor ne zaman başlıyor: Survivor 2021 9 Ocak Cumartesi akşamı ilk bölümü ile izleyenlerle buluşacak. Yeni sezon öncesi yarışmanın yayınlanan tanıtım fragmanında kadrodaki isimlerin iddialı sözleri dikkat çekti.

2021 Survivor ünlüler kadrosu kimler var: 9 Ocak tarihinde yayın hayatına başlayacak olan Survivor 2021'in ünlüler kadrosunda Batuhan Karacakaya, Çağrı Atakan, Melis Sezer,İsmail Balaban, Hayrettin, Öykü Çelik, Cemal Hünal, Merve Aydın, Meryem Kasap, Barış Özbek yer aldı.

2021 Survivor Gönüllüler kadrosunda kimler var: Gönüllülerde ise Yiğit Poyraz, Sancakay Ilım Morgül, Emin Günenç, Sena Özdemir, Steven Salam, Aleyna Kalaycıoğlu, Hanzade Ofluoğlu, Yunus Emre Karabacak, Sultan Reşat Hacıahmetoğlu,İlayda Şeker, Ayşe Yüksel, Uğurtan Dora kadroya dahil oldu.