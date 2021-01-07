Donald Trump yenilgiyi kabul edip 'pes' etti! '20 Ocak'ta düzenli bir geçiş olacak'

ABD Başkanı Donald Trump, Joe Biden'ın başkanlığının Kongre'de tescillenmesinin ardından açıklama yaptı. Trump, seçim sonuçlarına hâlâ katılmadığını ama '20 Ocak'ta düzenli bir geçiş olacağını' söyledi.

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ABD Başkanı Donald Trump, destekçilerinin baskın düzenleyerek engellemeye çalıştığı Kongre oturumunda Joe Biden'ın başkanlığının tescillenmesi sonrası açıklama yaptı.

Sosyal medya hesapları 'şiddeti teşvik ettiği' için askıya alınan Trump, yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Seçim sonuçlarına hiçbir şekilde katılmasam ve gerçekler beni doğrulasa da, 20 Ocak'ta düzenli bir geçiş olacak." Trump, Biden'ın başkanlığının tescillenmesinin 'başkanlık tarihindeki en iyi birinci dönemin sonunu temsil ettiğini' savundu.

Trump, "Sadece yasal oyların sayılması mücadelemizi devam ettireceğimizi hep söyledim. Bu durum başkanlık tarihindeki en iyi birinci dönemin sonunu temsil erse de, Amerika'yı yeniden büyük yapma mücadelemiz için sadece başlangıç" ifadelerini kullandı.