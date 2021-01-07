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HABER /  POLİTİKA

Kardak'ta gerginlik! 2 Yunan botu Türk karasularından çıkartıldı

Kardak Kayalıkları bölgesinde Türkiye karasularını ihlal eden 2 Yunan Sahil Güvenlik botu, 4 Türk Sahil Güvenlik botu tarafından çıkarılırken, botlar arasında sürtme yaşandığı belirtildi.

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Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, "Uluslararası hukuku ihlalde sınır tanımayan, düzensiz göçmenleri sürekli Türk karasularına geri iten Yunan unsurları, bu kez de ihlal ettiği karasularımızdan sürülerek çıkartıldı" ifadelerine yer verildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklama

06 Ocak 2021 tarihinde saat 10.03'te Kardak Kayalıkları bölgesinde 2 Yunan Sahil Güvenlik unsuru tarafından karasuyu ihlali yapılmıştır. 4 Türk Sahil Güvenlik botu tarafından gerçekleştirilen önleme manevraları ile karasuyu ihlali yapan 2 Yunan unsuru karasularımızdan çıkartılmıştır.

Türk Sahil Güvenlik botları tarafından gerçekleştirilen önleme manevraları esnasında Türk Sahil Güvenlik botu ile Yunan Sahil Güvenlik botu arasında sürtme yaşanmıştır. Sahil Güvenlik Komutanlığı denizlerimizin emniyetini ve güvenliğini sağlamak üzere 7 gün 24 saat görevinin başındadır.

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