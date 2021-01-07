İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den ABD'deki olaylara ilişkin ilginç yorum! Batı demokrasisi zayıf

İRAN Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'de yaşanan olaylarla ilgili yaptığı açıklamada, Batı demokrasisinin zayıf ve kırılgan olduğunu söyledi.

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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Washington'da dün patlak veren olaylarla ilgili açıklama yaptı. AFP'ye konuşan Ruhani, Batı demokrasisini "zayıf ve kırılgan" olarak nitelendirdi.

İran'dan ABD yorumu: Demokrasi zayıf ve kırılgan

Açıklamasında doğrudan Donald Trump'ı hedef alan Ruhani, ABD Başkanı için, "Bir popülistin Amerika'ya yaptıklarına bakın, Amerika'nın tüm dünyayla bağlarına zarar verdi." dedi.

"Bir popülistin ABD'ye yaptıklarına bakın''

Ruhani, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Dün gece Amerika'da gördüğümüz şey, Batı demokrasisinin zayıflığıydı. Bir popülistin Amerika'ya yaptıklarına bakın. Amerika'nın tüm dünyayla bağlarına zarar verdi."

Ne olmuştu?

ABD’nin başkenti Washington DC’de bulunan Kongre binasında seçilmiş Başkan Joe Biden’ın başkanlığını resmi olarak onaylamak için toplanıldığı sırada ABD Başkanı Donald Trump’ın destekçileri, Kongre binasını basmıştı.

Yaşanan çatışmada 4 kişi hayatını kaybederken, 52 kişi de yaralanmıştı.