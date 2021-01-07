MHP'li Semih Yalçın'dan Özgür Özel'e ağır sözler: CHP’nin yumuşakcası boşuna yırtınıyor

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. E. Semih Yalçın resmi Twitter hesabından Özgür Özel'e sert tepki gösterdi. Yalçın, ''Biz, terörist eylemler sokaklara taşınarak meşru iktidarın ve demokrasinin hedef alındığı bu karanlık filmi daha önce çok gördük. CHP’nin Yumuşakcası Özel boşuna yırtınıyor.'' dedi.

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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın açıklamaları şu şekilde;

''CHP'nin İmrahoru Ö. Özel, Marksistlerin uzay çağında sergiledikleri 20. yüzyıldan kalma gerici eylemlere sahip çıktı. Özel'in "Evlatlarımız." dediği eylemciler, Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi bile olmayan komünist militanlar.

Boğaziçi Üniversitesi önünde DHKP-C marşı söyleyen teröristleri ve eylemlerini siyasi amaçları için kullanmaktan imtina etmeyen, onların taşkın duygu ve heyecanlarını istismardan vazgeçmeyen CHP, yine ateşle oynuyor.

Biz, terörist eylemler sokaklara taşınarak meşru iktidarın ve demokrasinin hedef alındığı bu karanlık filmi daha önce çok gördük. CHP’nin Yumuşakcası Özel boşuna yırtınıyor. Milletimiz, her türlü yasa dışı eylem ve sinsi kalkışmayı boğacak ve başını ezecek kudrettedir.''