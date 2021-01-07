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Banu Avar'dan sert 'Boğaziçi' tepkisi! Öteki neydi ki buna çemkiriyorsunuz?

Araştırmacı yazar Banu Avar Boğaziçi Üniversitesi'ne Melih Bulu'nun atanması sonrasında yaşanan protestoları sert şekilde eleştirdi. Avar, 'Bu sahte çığırışlara insan ne diyeceğini şaşırıyor. Gülünç ötesi.' ifadelerini kullandı.

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Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi Rektörü olarak atanmasının ardından başlayan tartışmalar devam ediyor.  Araştırmacı yazar Banu Avar, Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan Melih Bulu'ya yapılan protestolara dikkat çeken bir tepki gösterdi.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada protestolara yönelik 'Gülünç ötesi' nitelemesini kullanan Avar, şunları söyledi:

Şu Boğaziçi meselesi. Eski rektörler kimdi ki buna çemkiriyorsunuz? Nasıl bağlantıları vardı bir araştırın. Bu sahte çığırışlara insan ne diyeceğini şaşırıyor. Gülünç ötesi."

Ne olmuştu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanması bazı öğrenci ve akademisyenlerin tepkisini çekti. Üniversite girişinde protesto düzenleyen öğrenciler tüm rektörlerin seçimle belirlenmesi talebinde bulundu. Polisin öğrencilerin güney kampüse girmesini önlemek için kapıya kelepçe takması dikkat çekmişti.

Olaylarla ilgili açıklama yapan Bulu, "Polis kampüsün önünde herhangi bir şekilde öğrenci olmayanların girişini durdurmak amacıyla yer aldı" demişti.

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